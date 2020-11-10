ألوان صبغة الشعر موضة خريف 2020

يعتبر فصل الخريف الوقت المفضل لتغيير لون الشعر بالنسبة إلى كثيرات من الفتيات والسيدات، ولذلك تحرص على اختيار لون مميز يواكب الموضة ويناسبها.يقول مصفف الشعر ألفريد ومينا، إن هناك العديد من الألوان موضة لألوان الشعر في خريف 2020، مثل اللولايت الكريمي فهو يعد أفضل طريقة للحصول على مظهر راق ومتجدد خلال الخريف، لا سيما إذا اعتمدته مع قاعدة شعر باللون البني الكريمي، وما يميزه أنه يدوم لوقت أطول مقارنة بصبغات الشعر الأخرى، ولن يكون من الصعب الحفاظ عليه.وأضاف ألفريد لـ«الدستور» أن الشعر الأحمر النحاسي، والذي يقع بين البني والأحمر، يعتبر من أشهر ألوان الشعر هذا الخريف، كما أن البني الشوكولاتة الغني هو من أكثر ألوان الشعر كلاسيكية وأناقة، كونه لونًا هادئًا ودافئًا ويتناغم مع جميع ألوان البشرة، وهو أفضل طريقة لإطلالة انتقالية من الصيف الى الخريف.وأكد مصفف الشعر أن البنفسجي الفاتح أو اللافندر أحد أكثر الألوان رواجًا خلال خريف 2020، لذلك لا تترددي في تجربة صبغة الشعر البنفسجي الفاتح، فصبغة الشعر البنفسجي هي مزيج مثالي من الأرجواني والوردي والأزرق، مما يمنحك إطلالة مشرقة خلال الخريف.