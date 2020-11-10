الكنيسة تستعد لتجليس الأنبا باسيليوس فوزي مطرانًا على المنيا

تُتمم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم الجمعة المُقبل الموافق 13 من نوفمبر الجاري، طقس تجليس الأنبا باسيليوس الثاني فوزي، مطران سوهاج السابق، على كرسي هيرموبوليس وهو الاسم الكنسي المعروف لإيبارشية المنيا.ويترأس طقوس ومراسم التجليس، الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر مطرانية يسوع الملك المنيا للأقباط الكاثوليك.وكان قد أعلن الأنبا بطرس فهيم مطران الإيبارشية الشرفي عن استقالته الإدارية عن تدبير شئون الإيبارشية، مما دفع سندوس الكنيسة الكاثوليكية لاختيار الأنبا باسيليوس مطرانًا على المنيا.