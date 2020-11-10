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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الطيران» تنظم ندوة «حافظ على أمن واستقرار الوطن»

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:26 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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نظمت وزارة الطيران المدني ندوة حول الوفاء والانتماء للوطن والحفاظ على أمنه واستقراره بحضور لفيف من العاملين بالشركات والهيئات التابعة للوزارة، فى ضوء الدور التوجيهي الذي تقوم به الوزارة تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية نحو توعية المواطنين والعاملين بالمؤسسات الحكومية تحت رعاية الطيار محمد منار وزير الطيران المدني.

وألقى الندوة اللواء دكتور مدحت الشريف استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، وناقش عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالانتماء للوطن والمحافظة على أمنه واستقراره، بالإضافة إلى الجهود التي قامت بها القيادة السياسية سواء على المستويين المحلي أو الدولي وكذا وضع مصر ومكانتها الريادية على خريطة العالم.

وأكد الشريف أنه يجب على جميع طوائف الشعب المصري المحافظة على ما تم تحقيقه من إنجازات على كل المستويات خلال الفترة الماضية، خاصة ما تم نشره من أمن واستقرار الوطن من خلال بث روح الانتماء للوطن وتعزيز مفهوم الثقافة الوطنية.

وحث الشريف جميع العاملين داخل قطاع الطيران المدني على تحمل مسئولية الوطن على عاتقهم في المحافظة على أمنه واستقراره، والذي يأتي من خلال التفاني في العمل من أجل استكمال مسيرة الأمن والأمان والحفاظ على كيان الدولة المصرية.

وبعد انتهاء الندوة استقبل الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، الدكتور مدحت الشريف بمكتبه بديوان عام الوزارة وأهداه درع الوزارة.

جدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة الندوات المتتالية التي تم عقدها داخل وزارة الطيران، والتي تهدف إلى مشاركة العاملين بشكل إيجابي داخل القطاع وتحفيزهم لمناقشة وتوضيح أهم التحديات والمشروعات المستقبلية المتعلقة بالدولة المصرية.

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