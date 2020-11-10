إصلاح كسر ماسورة مياه فى المعادي (صور)

تلقت غرفة العمليات بحي المعادي بلاغا بشأن كسر ماسورة مياه وتم التحرك على الفور وقام الحي بإصلاح ماسورة مياه بشارع النهضة من مدخل المعادى٢، وانتهت أعمال الإصلاح تحت إشراف المهندس رئيس حي المعادي.كما قام حي المعادي في إطار أعمال النظافة اليومية بالتعاون مع فرع هيئة النظافة بالحي برفع مخلفات وقمامة بالشوارع في شارع ٢٠٦ وشارع ١٠١، وتمت الأعمال تحت إشراف رئيس حي المعادي.بناء على تحت توجيهات محافظ القاهرة بضرورة الرقابة ومتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء التنقل بالمواصلات وقام حي المعادي بالتعاون والتنسيق مع إدارة مرور المعادي بشن حملات على سيارات النقل الجماعي للتأكد من التزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات.