برلماني يشيد بمباحثات الغرف التجارية وسفارة فنزويلا لزيادة التبادل التجاري

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، بمباحثات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، مع ويلمر بارينتوس سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية بالقاهرة، لزيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الفنزويلية ورفع معدلات حجم التبادل التجاري بين البلدين، وذلك خلال زيارة السفير وأنجيل إيريرا الوزير المفوض لجمهورية فنزويلا البوليفارية لاتحاد الغرف التجارية لمناقشة سبل التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية المختلفة.وشدد "مسعود" فى بيان اليوم الثلاثاء على أهمية استعراض المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في دعم ونمو الاقتصاد القومي والحوافز الاستثمارية المُتاحة للمستثمرين لدخول السوق المصرية.وأشار إلى أهمية تأكيد "العربى" خلال اللقاء على أن هناك منتجات مصرية متنوعة يمكن للسوق الفنزويلية الاستفادة منها، وأن الاتحاد والسفارة سيكونان بمثابة حلقة الوصل بين رجال الأعمال والمصدرين والمستوردين في البلدين، ما يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وفنزويلا، وأنه سيتم توفير كل البيانات للجانب الفنزويلي لمعرفة الفرص الاستثمارية والمنتجات المصرية المُتاحة بالسوق المصرية، إضافة إلى تأكيد المهندس إبراهيم العربى على أن القيادة السياسية المصرية مهتمة جدًا بالشئون الاقتصادية وتوفير تسهيلات للمستثمرين من أجل دعم العلاقات الاقتصادية مع الدول المختلفة، وهو ما جعل الاقتصاد المصري متناميًا في الفترة الأخيرة.كما أشاد النائب أمين مسعود بتأكيد السفير الفنزويلي على أن زيارته اتحاد الغرف التجارية تستهدف دعم العلاقات على الصعيد الاقتصادي في كافة المجالات، خاصة أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة مُتاحة في فنزويلا وفي مجالات متعددة منها الطاقة والزراعة والتعدين ومجالات أخرى كثيرة، ونرغب في الاستفادة من خبرة الجانب المصري وتوطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأن التنسيق بين اتحاد الغرف والسفارة يستهدف رفع معدلات حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين بما يفيد اقتصاديهما مستقبلًا.