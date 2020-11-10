وفاة مديرة مدرسة في مقر عملها بالبحيرة

توفيت مديرة مدرسة بإدارة أبوحمص التعليمية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، أثناء متابعة سير العلمية التعليمية ومدى انضباط العمل داخل الفصول بالمدرسة.البداية عندما قامت مديرة مدرسة مصطفى أغا بمدينة أبوحمص كعادتها اليومية بتفقد فصول المدرسة اليوم، ثم سقطت أرضًا وأسرع العاملون بالمدرسة لإسعافها وظنوا أنها في حالة إغماء إلا أنها فارقت الحياة.ونعى عبدالله أحمد عمارة، مدير الإدارة التعليمية بأبوحمص، وجميع العاملين بالإدارة ومدارسها، السيدة الراحلة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.