رئيس جامعة كفرالشيخ يشدد على عمداء الكليات بضرورة تطهير المدرجات

شدد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، أثناء حديثه لعمداء الكليات على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة المتخذة قبل وأثناء العام الدراسي.وأوضح رئيس الجامعة أنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية بتوجيه الزملاء بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتطهير والتعقيم لكافة المدرجات قبل وبعد انتهاء المحاضرات مع الالتزام بتطبيق الجدول الدراسي.وأكد د. دسوقي متابعة الدراسة بنظام التعليم الهجين في كليات الجامعة، مشددا على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في كليات ووحدات الجامعة ومستشفياتها، كما أكد على استعدادات الكليات للاختبارات الإلكترونية والانتهاء من ملف بيانات الشهادات الثبوتية.جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس عمداء الجامعة الذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات.