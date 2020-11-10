رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 الموافق 24 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة كفرالشيخ يشدد على عمداء الكليات بضرورة تطهير المدرجات

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:19 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
طباعة
شدد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، أثناء حديثه لعمداء الكليات على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة المتخذة قبل وأثناء العام الدراسي.

وأوضح رئيس الجامعة أنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية بتوجيه الزملاء بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتطهير والتعقيم لكافة المدرجات قبل وبعد انتهاء المحاضرات مع الالتزام بتطبيق الجدول الدراسي.

وأكد د. دسوقي متابعة الدراسة بنظام التعليم الهجين في كليات الجامعة، مشددا على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في كليات ووحدات الجامعة ومستشفياتها، كما أكد على استعدادات الكليات للاختبارات الإلكترونية والانتهاء من ملف بيانات الشهادات الثبوتية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس عمداء الجامعة الذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات.

موضوعات متعلقة

عند خالتهم بالإسماعيلية.. العثور على 5 أشقاء مختفين فى شبرا

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

تاج الدين: مصر لها حصة مؤكدة من لقاحات «كورونا».. والأولوية لـ4 فئات

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

الصور

image description

«التمريض» و«الحاسبات» و«التربية» تحصد كأس التميز البيئي من جامعة أسيوط

image description

44 مليون جنيه تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعي بعزبة البرج بدمياط

image description

انتهاء تطوير عدد من الوحدات الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

الأكثر قراءة

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

«علمية كورونا» تصدر بروتوكول العلاج الرابع الخميس المقبل

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

سقوط شهب «الثوريات» على الأرض غدًا

فرنسا تساهم في بناء أول مدرسة حربية بالكونغو الديمقراطية

الغذاء والدواء الأمريكية تمنح ترخيصًا لعقار جديد مضاد لكورونا

أيام زمان

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سنين عجاف
القس. رفعت فكرى
بناء الإنسان وبناء العالم
لواء.حمدى البطران
السلطة والفوضى
لواء. محسن الفحام
جيل جديد للعطاء
المزيد

الثقافة

أفلام هندية في خطة التنمية الثقافية بسينما الهناجر

«تصبحوا على حب».. عبارة تسببت في طرد إحسان عبدالقدوس من الإذاعة

«حكاية صورة» لخيري شلبي بالجلباب في «الإذاعة والتليفزيون»

«التنسيق الحضاري»: انتهينا من رسومات تطوير محطة مصر بالإسكندرية