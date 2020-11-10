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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: فرحة الإخوان بفوز بايدن استمرار للعيش في الوهم

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:29 م
جون طلعت
جون طلعت
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، إن صدور بيان من تنظيم الإخوان الإرهابي بشأن فوز جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة، وتهنئته، استمرار للعيش في الوهم والاستقواء بالخارج من أجل فرض إرادة الجماعة على المصريين، وهو أمر انتهى بلا رجعة ولا سبيل لوجوده في الواقع المصري بعد ثورة 30 يونيو.

وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الشعب المصري لفظ تنظيم الإخوان الإرهابي فى ثورة 30 يونيو بكامل إرادته ودون وصاية من أحد، ولن يقبل بعودته مهما كانت التحديات، مشيرا إلى أن صدور مثل هذه البيانات عن تنظيم الإخوان وربط عودتهم بالرئيس الأمريكي الجديد "وهم" يؤكد أن التنظيم لم يعرف المصريين بشكل صحيح.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن مصر دولة كبيرة فى منطقة الشرق الأوسط، ومن الطبيعي أن تكون معادلة قوية فى سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية، ومن ثم الاهتمام المصري بالانتخابات الأمريكية طبيعى، ولكن فى ضوء تعامل دولة لها استقلاليتها الكاملة مع إدارة أمريكية لها سياساتها وليس أشخاص بأهواء معينة.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الواقع المصري يختلف تماما عن الماضي، ومصر لديها قيادة سياسية واعية تدرك حجم التحديات ومؤمنة بمواجهتها بما يحقق الصالح العام للشعب المصري ودون أى تجاوز فى حقوقه مهما كان الأمر.

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