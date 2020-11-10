محافظ سوهاج يتفقد مصنع تدوير القمامة والمدفن الصحي بدار السلام

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مشروع مصنع تدوير القمامة بقرية نجوع مازن شرق بدار السلام، والجاري إنشاؤه بمعرفة الهيئة القومية للإنتاج الحربي على مساحة 44 ألف متر بتكلفة إجمالية 98 مليون جنيه، والمقرر تسليمه في شهر ديسمبر 2020.وجدير بالذكر، أن اللجنة الشهر الماضي ضمت مسئولين من الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة والوحدة المحلية، وأوصت اللجنة بتمهيد الأرض وتسويتها وشق طرق جديدة لربط موقع المصنع بالمدينة وجار العمل علي تنفيذ توصيات اللجنة.