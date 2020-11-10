مرشحو الإعادة بالمرحلة الأولى يبدأون معركة الدعاية لإدراك الفرصة الأخيرة

يواصل مرشحو جولة الإعادة للمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 2020، والتي ستُجرى في 13 محافظة، تحركاتهم المكثفة في فترة الدعاية الانتخابية والتي من المقرر استمرارها حتى 18 نوفمبر الجاري.ويكثف المرشحون جولاتهم بالدوائر في محافظتهم لإعادة تجديد الثقة فيهم، ولحسم مقاعدهم في الفرصة الأخيرة لهم للفوز لعضوية مجلس النواب.وتدور جولات ولقاءات المرشحين في الدوائر حول عرض برامجهم الانتخابية على الأهالي، والحديث معهم حول الاحتياجات والمشكلات الأساسية في تلك الدوائر والوعود المستمرة بحلها، فضلا عن فتح حلقات نقاشية بين المرشحين والأهالي فيما يتعلق بالقضايا التي تواجهها مصر سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، بالإضافة إلى حثهم على ضرورة المشاركة في الانتخابات والنزول مرة ثانية لاختيار من يمثلهم في محافظتهم تحت قبة المجلس الجديد.وتُجرى جولة الإعادة من المرحلة الأولى أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21، و22، و23 نوفمبر الجارى لتصويت المصريين بالخارج، وأيام الإثنين والثلاثاء 23، و24 نوفمبر لتصويت المصريين بالداخل.وتضم جولة الإعادة محافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.ويخوض 220 مرشحًا جولة الإعادة في محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك في 13 محافظة.وتشهد جولات الإعادة في محافظة الجيزة تنافس 4 مرشحين في دائرة البدرشين، وفي الفيوم يتنافس 6 مرشحين، في دائرة سنورس، و4 مرشحين في دائرة إطسا، و4 مرشحين في دائرة أبشواى، وفي محافظة بني سويف، تجرى جولة الإعادة بين 4 مرشحين في دائرة ناصر وبين 4 مرشحين في دائرة بني سويف، وبين 6 مرشحين في دائرة ببا، وبين اثنين في دائرة إهناسيا.وفي محافظة المنيا تجرى جولة الإعادة بين 6 مرشحين في دائرة ملوى، وبين ثمان مرشحين في دائرة مغاغة، وبين 6 مرشحين في دائرة غرب سمالوط، و6 مرشحين في دائرة أول المنيا، وبين 4 مرشحين في دائرة أبوقرقاص، وفي محافظة أسيوط، تجرى الجولة بين 6 مرشحين في دائرة أول أسيوط، وبين 4 مرشحين في دائرة أبوتيج، وبين ثمانية مرشحين في دائرة القوسية وبين 6 مرشحين في دائرة الفتح.وفي محافظة الوادي الجديد تجرى جولة الإعادة بين اثنين من المرشحين في دائرة الداخلة، واثنين آخرين في الخارجة، وفي سوهاج تجرى الإعادة بين 6 مرشحين في دائرة طهطا، وبين 4 مرشحين في دائرة سوهاج، و2 في دائرة دار السلام، و4 في دائرة جرجا، و4 في أخميم، و2 في المنشأة، و2 في المراغة، و4 في البلينا، وفي محافظة قنا: تجرى الإعادة بين 6 مرشحين في نجع حمادي، و4 مرشحين في دائرة قوص، و4 مرشحين في دائرة قنا، و4 مرشحين في دائرة أبوتشت.وفي محافظة الأقصر تجرى الإعادة بين اثنين مرشحين في دائرة إسنا، و2 في القرنة، و2 في دائرة الأقصر، وفي محافظة أسوان تجرى الإعادة بين اثنين مرشحين في دائرة نصرالنوبة، و2 في كوم أمبو، و4 في أول أسوان، و2 أدفو، وفي محافظة الإسكندرية، تجرى الإعادة بين 4 مرشحين في دائرة محرم بك، و8 مرشحين في دائرة أول المنتزه، وبين 6 مرشحين في دائرة أول الرمل، و4 مرشحين في سيدي جابر، و4 في الدخيلة.وفي محافظة البحيرة تجرى الإعادة بين 4 مرشحين في دائرة كوم حمادة، وبين 6 مرشحين في دائرة كفرالدوار، وبين 6 مرشحين في دائرة دمنهور، وبين 2 مرشحين في دائرة حوش عيسى، و4 في دائرة أو حمص، و4 في أبوالمطامير، و4 مرشحين في إيتاي البارود، و4 في دائرة المحمودية، و2 في الدلنجات.وفي محافظة مطروح تجرى الإعادة بين 2 مرشحين في دائرة مطروح و2 مرشحين في الحمام.وفي سياق متصل وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة ضوابط لفترة الدعايا الانتخابية، أهمها تكلفة الدعاية فى هذه الجولة لمرشحى الفردى بحجم إنفاق لا يتعدى 200 ألف جنيه، وحظر استغلال الوظيفة العامة فى الدعاية للمرشحين، وحظر تلقى تبرعات إلا بنسبة 5 % فقط وتكون نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية.وكذلك حظر الدعاية الانتخابية فى غير موعدها، وكذلك تنظيم الاجتماعات العامة مراعاة للتباعد الاجتماعي بسبب كورونا، وتكون الدعاية بشكل أكبر إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى منع الدعاية داخل المساجد، وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، وحظر الدعاية التى من شأنها تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية، وعدم استخدام الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، وعدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.كما حظرت الهيئة استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وحظرت استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، وحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي).كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، فضلًا عن إتاحة الهيئة استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية، وعدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وحظر الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، وكذلك تقديم الهدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.وأخيرًا منع القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.