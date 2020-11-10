وزيرة التضامن تتفقد مجمع الفنون بجامعة حلوان

تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، مجمع الفنون الخاص بالجامعة، كما استعرضت تفاصيل المجمع ومميزاته، حيث يسع لاستيعاب ١٣٤٨ فردا.وكانت وزيرة التضامن والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان قد وقعا اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مشترك، من أجل تنفيذ الخطة الخاصة بتطوير العشوائيات وتنمية البيئة والمجتمع بمقر الجامعة.ويأتي هذا البروتوكول في إطار التزام الدولة بتنفيذ ما تضمنه الدستور الصادر عام 2014 بشأن وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات وإعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين حياة المواطنين والصحة العامة، والاهتمام برعاية محدودي الدخل، فضلًا عن تطوير المناطق العشوائية ذات الخطورة وغير الآمنة، والاهتمام بالأبعاد الاجتماعية لكافة المواطنين ذات الصلة بذلك خاصة غير القادرين لتوفير حياة كريمة لهم.