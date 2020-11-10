رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 الموافق 24 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن تتفقد مجمع الفنون بجامعة حلوان

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:10 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
طباعة
تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، مجمع الفنون الخاص بالجامعة، كما استعرضت تفاصيل المجمع ومميزاته، حيث يسع لاستيعاب ١٣٤٨ فردا.

وكانت وزيرة التضامن والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان قد وقعا اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مشترك، من أجل تنفيذ الخطة الخاصة بتطوير العشوائيات وتنمية البيئة والمجتمع بمقر الجامعة.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار التزام الدولة بتنفيذ ما تضمنه الدستور الصادر عام 2014 بشأن وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات وإعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين حياة المواطنين والصحة العامة، والاهتمام برعاية محدودي الدخل، فضلًا عن تطوير المناطق العشوائية ذات الخطورة وغير الآمنة، والاهتمام بالأبعاد الاجتماعية لكافة المواطنين ذات الصلة بذلك خاصة غير القادرين لتوفير حياة كريمة لهم.

موضوعات متعلقة

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

أسعار الذهب فى مصر.. سعر عيار 21 اليوم الثلاثاء 10-11-2020

وزيرة التضامن توجه بافتتاح مقرات لعلاج الإدمان في الجامعات

الصور

image description

«التمريض» و«الحاسبات» و«التربية» تحصد كأس التميز البيئي من جامعة أسيوط

image description

44 مليون جنيه تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعي بعزبة البرج بدمياط

image description

انتهاء تطوير عدد من الوحدات الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

الأكثر قراءة

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

«علمية كورونا» تصدر بروتوكول العلاج الرابع الخميس المقبل

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

سقوط شهب «الثوريات» على الأرض غدًا

فرنسا تساهم في بناء أول مدرسة حربية بالكونغو الديمقراطية

الغذاء والدواء الأمريكية تمنح ترخيصًا لعقار جديد مضاد لكورونا

أيام زمان

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سنين عجاف
القس. رفعت فكرى
بناء الإنسان وبناء العالم
لواء.حمدى البطران
السلطة والفوضى
لواء. محسن الفحام
جيل جديد للعطاء
المزيد

الثقافة

أفلام هندية في خطة التنمية الثقافية بسينما الهناجر

«تصبحوا على حب».. عبارة تسببت في طرد إحسان عبدالقدوس من الإذاعة

«حكاية صورة» لخيري شلبي بالجلباب في «الإذاعة والتليفزيون»

«التنسيق الحضاري»: انتهينا من رسومات تطوير محطة مصر بالإسكندرية