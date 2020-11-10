السجن 5 سنوات لمتهم سرق شابًا بالإكراه في المطرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم بسرقة مواطن بالإكراه بمنطقة المطرية، صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمرو، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف وأمانة سر محمد سليمان.كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عزالدين المحامي العام، قيام المتهم "س.ع" بسرقة المجني عليه "أ.ا" بالإكراه باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على مبلغ مالي وهاتفه المحمول وفر هاربا.وكشفت تحريات المباحث الجنائية قيام المتهم بتهديد المجني عليه باستخدام السلاح الأبيض وتمكن من سرقته، بتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.