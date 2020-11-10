بعد عرض «ربع قيراط».. حملة رواد السوشيال ميديا ضد «أحمد»

بملامح بسيطة وملابس تُظهر الإمكانيات المتوسطة التى تعيشها «منى» ريهام عبد الغفور، و«أحمد» مصطفي درويش، بطلا حكاية «ربع قيراط»، فقد ظهر الأخير في الحلقة الأولى وهو يخون زوجته مع خطيبته السابقة مما أثار غضبها، وتضامن الجمهور مع الزوجه وشنوا الحرب على كل من هو أحمد.أثار الاسم جدلا عبر السوشيال ميديا وانتشر«الكوميكس» الخاص بضرورة تحذير كل من تزوجت أحمد، بل وحدد بيوتي سنتر خصم 15 % لمن تزوجت أحمد تخفيفًا عن معاناتها.وقال أحدهم: «وانت ماخترتش غير اسم أحمد، فتحت علينا فتحة الله يسامحك»، وغردت إحدى رواد السوشيال ميديا:«كل اللي زوجها اسمه أحمد تاخد بالها بقي».«ربع قيراط» من حكايات مسلسل «إلا أنا» أثارت جدلا منذ عرض أول حلقة لها حيث تحكي عن قضية المرأة التى يخونها الرجل والمطلقة وما تُعاني منه من قضايا نفقة وغيرها.