«البناء والأخشاب» تبحث ملف العمالة غير المنتظمة

أكد عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن النقابة تركز في الفترة المقبلة على تقديم خدمات أفضل للعمالة غير المنتظمة، لرفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتدريبي لهذه الفئة.وأشار "الجمل" خلال اجتماع اللجان المهنية التابعة للنقابة العامة، بمقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، إلى أن النقابة تستهدف زيادة أعداد العمالة غير المنتظمة داخل التنظيم النقابي، لتستفيد من الخدمات المقدمة لجميع العاملين في قطاع التشييد والبناء، وتحديدًا عمال اليومية.وأكد "الجمل"، أن بعض ما تسمى بالنقابات المستقلة تقوم بالنصب على العاملين بوعود وهمية، وهدفهم الأساسي الحصول على اشتراكات بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون.وأوضح أن الاشتراكات التي تقوم النقابة بتحصيلها من أعضائها يتم وفقًا للقانون، وله أوجه صرف واضحة على العاملين، سواء في التثقيف أو التدريب وكذلك في مساندة العاملين في مرحلة التقاضي في حال وجود خلافات مع صاحب العمل.وطالب اللجان المهنية في كل المحافظات بتسجيل كل بيانات العمالة غير المنتظمة التي تتواصل معهم، والبحث جديًا عن توفير فرص عمل لهذه العمالة، فضلًا عن الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة.من جانبه أشار عاطف أبا زيد، أمين صندوق النقابة العامة، إلى أن عددًا كبيرًا من العمالة غير المنتظمة المسجلين لدى وحدات العمالة غير منتظمة قليل للغاية مقارنة بالأعداد الحقيقية.وأكد عبدالناصر بكر، الأمين العام للنقابة، أن النجاح الأهم هو التواصل مع العمال من خلال تقديم الخدمات للعمالة غير المنتظمة بشكل أفضل.