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حوادث

تجديد حبس موظف بشركة ادعى سرقة 11 ألف جنيه من عهدته

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:36 م
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم الثلاثاء، حبس موظف بشركة اتصالات وصديقه 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالسطو المسلح على إحدى شركات الاتصالات.

وطالبت المحكمة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة بالإكراه.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة حلوان، يفيد بوقوع حادث سرقة بالإكراه داخل فرع إحدى شركات الاتصالات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبسؤال أحد موظفي الشركة أفاد بأنه أثناء تواجده داخل الفرع فوجئ بدخول أحد الأشخاص يرتدى كمامة هدده بسلاح ناري- طبنجة- واحتجزه داخل حجرة ملحقة بالفرع، واستولى على كمية من كروت الشحن، ومبلغ مالي قدره 11 ألف جنيه ولاذ بالفرار.

وتبين عدم صحة رواية الموظف، وعدل عن أقواله وأقر بأنه نظرا لسابقة اختلاسه 10 آلاف جنيه قيمة كمية من كروت الشحن استولى عليها من الشركة عمله والتصرف فيها بالبيع لصالحه، اختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على المسروقات واختلاق واقعة سرقته بالإكراه.

واستعان بأحد أصدقائه للحضور لفرع الشركة عمله والاستيلاء على المسروقات على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها.

واعترف بارتكاب الواقعة بالتواطؤ مع المذكور مستخدما هيكل سلاح ناري على هيئة طبنجة بلاستيك، لإبعاد الشبهة الجنائية عنهما وإثبات صحة رواية المتهم الأول بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه على خلاف الحقيقة.

كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي قدره 8500 جنيه، 53 كارت شحن فئات مختلفة من متحصلات واقعة السرقة، وأضافا بإنفاق باقي المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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