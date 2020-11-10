إصابة 4 بانقلاب سيارة بـ«زراعي المنيا»

أصيب مساء اليوم الثلاثاء، 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الزراعي في المنيا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصعيد الزراعي المار أمام عزبة الفواريقة بمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة.بانتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تبين إصابة 4 أشخاص بالحادث مقيمين جميعا بمركز أبو قرقاص.جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو قرقاص العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتصرف.