«الحريري» ينعى صائب عريقات: خسارة جسيمة لفلسطين

نعى رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.واعتبر «الحريري» أن غياب عريقات خسارة جسيمة للحضور الفلسطيني في المنتديات العربية والدولية.وأكد «الحريري» في تغريدة له على تويتر، أن دور الراحل في حلبات التفاوض شكل علامة فارقة من علامات الدفاع عن القضية الفلسطينية، موجهًا أحر التعازي للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية ورفاق الراحل وعائلته.