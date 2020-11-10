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محافظات

حي عابدين يعيد الشيء لأصله عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:34 م
جريدة الدستور
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كثفت أحياء القاهرة اعمالها الخاصة بتجريد الشوارع عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية وإرجاع الشيئ لأصله، وقامت ادارة الطرق بحي عابدين وبالتنسيق مع مسؤولي المتابعة الميدانية ومسئولي المربعات بإعادة الشئ لأصله بتركيب بلاط بممر الدارملي كما قامت إدارة فرع الهيئة ووحدة الرصد البيئي برفع كفاءة وتجريد الاتربة بشارع عبد الخالق ثروت وعدلي وشريف وقصر النيل وميدان الأوبرا وشارع مصطفى عبد الرازق وقمر ودرب الملاحفيه وبشارع الجمهورية.

وقامت إدارة الإشغالات وبالتنسيق مع مسئولي المتابعة ومسئولي المربعات برفع الإشغالات بشارع محمد فربد وبمعاونة شرطة المرافق حسب تكليفات رئيس الحي كما قامت إدارة فرع الهيئة ووحدة الرصد البيئي برفع كفاءة وتجريد الأتربة بحارة المدبولي والخولي والسقايين.

وجاءت الأعمال حسب تكليف اللواء خالد عبدالعال بإرجاع الشيئ لأصله عقب إنتهاء الإنتخابات البرلمانية بمحافظة القاهرة.

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