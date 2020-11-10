الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى البابا لاون

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديس لاون الكبير البابا.قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إن لاون الكبير ولد في إيطاليا وصار رئيس شمامسة ومستشارًا للبابوات واعتلى الكرسي البطرسي نحو عام 440م، دعا إلى عقد مجمع خلقيدونية المسكوني عام 451م، وأرسل إليه مندوبين فرحب بهم آباء المجمع الستمئة وهم شرقيون باستثناء خمسة منهم وصادقوا على الرسالة التي حدد فيها البابا لاون الإيمان القويم، في شأن شخص المسيح ذي الطبيعتين الإلهية والبشرية، ورحل يوم 10 نوفمبر عام 461 م ودفن في كنيسة القديس بطرس.