الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى البابا لاون
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:37 م
جرجس صفوتطباعة
احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديس لاون الكبير البابا.
قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إن لاون الكبير ولد في إيطاليا وصار رئيس شمامسة ومستشارًا للبابوات واعتلى الكرسي البطرسي نحو عام 440م، دعا إلى عقد مجمع خلقيدونية المسكوني عام 451م، وأرسل إليه مندوبين فرحب بهم آباء المجمع الستمئة وهم شرقيون باستثناء خمسة منهم وصادقوا على الرسالة التي حدد فيها البابا لاون الإيمان القويم، في شأن شخص المسيح ذي الطبيعتين الإلهية والبشرية، ورحل يوم 10 نوفمبر عام 461 م ودفن في كنيسة القديس بطرس.
قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إن لاون الكبير ولد في إيطاليا وصار رئيس شمامسة ومستشارًا للبابوات واعتلى الكرسي البطرسي نحو عام 440م، دعا إلى عقد مجمع خلقيدونية المسكوني عام 451م، وأرسل إليه مندوبين فرحب بهم آباء المجمع الستمئة وهم شرقيون باستثناء خمسة منهم وصادقوا على الرسالة التي حدد فيها البابا لاون الإيمان القويم، في شأن شخص المسيح ذي الطبيعتين الإلهية والبشرية، ورحل يوم 10 نوفمبر عام 461 م ودفن في كنيسة القديس بطرس.