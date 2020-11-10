سفير البحرين يستقبل رئيسة التنمية المستدامة باتحاد المستثمرات العرب

استقبل هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى مصر، اليوم بالقاهرة، الشيخة فجر بنت علي بن راشد آل خليفة، رئيسة لجنة التنمية المستدامة باتحاد المستثمرات العرب، الرئيس التنفيذي ومؤسس مؤسسة فجر لتنمية الذات، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ويليام جالسر العالمي بالشرق الأوسط ومملكة البحرين، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي الذي عقدت فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2020.وثمن الجودر خلال اللقاء مشاركة الشيخة فجر بنت علي بن راشد آل خليفة، في مؤتمر الاستثمار العربي والإفريقي والتعاون الدولي الذي تحت مظلة جامعة الدول العربية، والجهود التي تقوم بها دعم وتشجيع الاستثمار في مملكة البحرين وخلق شراكات تجارية مثمرة مع دول العالم في ضوء رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي حدد معالمها الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، والتي تعتمد على قطاع الاستثمار ‏كأحد القطاعات الأساسية ‏لنجاح الرؤية المستقبلية الهادفة.‏من جانبها، أكدت الشيخة فجر بنت علي بن راشد آل خليفة، أهمية المشاركة في المؤتمر والمعرض، وأطلعت السفير الجودر، على ما تم في المؤتمر واللقاءات التي عقدتها على هامشه لبحث سبل التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مشيرة إلى اهتمام المملكة بالتطوير الاقتصادي في ضوء رؤية المملكة 2030 التي أطلقها عاهل المملكة، في تطوير وتنمية الاقتصاد بالمملكة.وأعربت عن سعادتها بتمثيل مملكة البحرين في مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي، وفي ختام اللقاء، قدمت الشيخة فجر درع تقدير لسعادة السفير الجودر.