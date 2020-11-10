محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعا مع أعضاء الجهاز التنفيذي بمركز بلاط

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية بكافة الجهات الحكومية من رش وتعقيم والتزام بقواعد التباعد وارتداء الكمامات، وذلك في إطار توجيهات وزارة الصحة بالاستعداد للموجة الثانية من فيروس كورونا.جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الجهاز التنفيذي بمركز بلاط، بحضور السيد عبد الحكم الجبالي رئيس المركز، حيث وجه أيضا بضرورة التنسيق بين رؤساء القرى وصندوق استصلاح الأراضي لسرعة الانتهاء من حصر جميع المشروعات الاستثمارية للوقوف على مدى جديتها في التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين وغير الجادين.وأكد الزملوط خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة للجهات الحكومية الخدمية كالصحة والتعليم والتموين للوقوف علي مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين والعمل على تطويرها وتيسيرها، وإعادة هيكلة العمالة بالوحدات المحلية للقرى والاستفادة من العمالة الزائدة الغير مستغله.