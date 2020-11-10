الأطفال المصابون بالروماتيزم ليس لديهم خطر للإصابة بـ COVID-19

لم يُظهر الأطفال المصابون بأمراض الروماتيزم مخاطر متزايدة للإصابة بـ COVID-19 أو مضاعفات مرتبطة بالفيروس، على الرغم من استخدام أدوية مثبطة للمناعة، وفقًا للبيانات المقدمة في ACR 2020 Convergence.كان الخطر الذي يمثله COVID-19 على الأطفال المصابين بأمراض الروماتيزم غير معروف إلى حد كبير.ويعالج عدد من الأطفال بأدوية مثبطة للمناعة تزيد من قابليتهم للإصابة بالعدوى، التي تتفاقم بسبب حقيقة أن لديهم مرض روماتيزمي يجعلهم أكثر عرضة"، حسبما قال جوناثان إس. هاوسمان، أخصائي أمراض الروماتيزم في مستشفى بوسطن للأطفال ومدرّس في كلية الطب بجامعة هارفارد، خلال مؤتمر صحفي في الاجتماع الافتراضي، بحسب موقع هيلو.وزع وزملاءه استطلاعا عبر الإنترنت من خلال منظمات دعم المرضى وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأجاب أولياء أمور الأطفال المصابين بأمراض الروماتيزم على الاستبيانات المتعلقة بتشخيص، الأدوية، ونشاط المرض، وما إذا كان الطفل قد أصيب بـ COVID-19، ونتائج المرض إذا كان لديه.جمع الباحثون بيانات عن 427 طفلًا في الفترة من 3 أبريل إلى 8 مايو 2020، يعيش غالبيتهم في الأمريكتين (64.9٪)، من البيض (73.3٪)، الإناث (63٪) وتتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا (64.9٪).وفقًا لنتائج الدراسة، من بين المرضى الذين شملهم الاستطلاع، تم تشخيص إصابة خمسة فقط (1.2٪) بـ COVID-19، ومع ذلك لم يحتاجوا إلى دخول المستشفى أو لديهم نتائج خطيرة.قال هاوسمان: "هذا مثير للاهتمام حقًا"، " كان طفل واحد فقط يتعاطى عقاقير مثبطة للمناعة - الميثوتريكسات - وكان أداءهم جيدًا تمامًا. ما تعلمناه من ذلك هو أنه من بين هذه المجموعة الكبيرة من المرضى، على الرغم من أن العديد منهم يعانون من كبت المناعة، فإن نسبة المرضى الذين طوروا COVID-19 كانت صغيرة ويبدو أن أولئك الذين حصلوا على نتائج حميدة للغاية ".ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن هذا الاستطلاع اعتمد بشكل كبير على مشاركة الوالدين في وسائل التواصل الاجتماعي، فلا تمثل هذه النتائج تجارب أكبر عدد من المرضى الذين يعانون من أمراض الروماتيزم، نظرًا لأن البيانات تم الإبلاغ عنها ذاتيًا من قبل الوالدين، لا يمكن التحقق منها.وقال هاوسمان: أعتقد أن نتائج هذه الدراسة مطمئنة في قولها إن الأطفال المصابين بأمراض الروماتيزم لا يبدو بالضرورة أنهم معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بـ COVID-19 أو الإصابة بمضاعفاته بسبب حالة ضعف المناعة لديهم".