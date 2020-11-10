شركة «مياه الشرب بالشرقية» تواصل تحصيل المتأخرات ورفع وصلات الخلسة

أكد اللواء شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه قد تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة ديرب نجم للمرور والتفتيش على المشتركين بقري ( بهنيا – أبو متنا – الشيمي – الصانية – صافور ) وعزبة الخولي وتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هروبًا من اتباع الإجراءات القانونية، أو سرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات.أسفر عملها عن تحرير ( 4) إخطارات بمخالفات لمشتركين بقريتي صافور والشيمى، وتحرير (3) إخطارات بمخالفات لمشتركين بقرى أبو متنا نتيجة وجود تراكم بقراءة العدادات، وتحرير إخطار بمخالفة لمشترك بعزبة الخولى وتحرير(2) إخطار مخالفة لمشتركين بقرية الصانية، وتم تحصيل جميع المتأخرات.ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن، مؤكدًا أن تلك المخالفات تحَمِّل الشركة عبئًا ثقيلًا وتستنزف طاقتها ومواردها، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم علي الخدمات.