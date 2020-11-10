حي الشرابية يواصل تنفيذ خطته الاستثمارية

وصلت أحياء القاهرة تنفيذها للخطة الاستثمارية الخاصة بتطوير الطرق وقام اللواء عادل توفيق رئيس حى الشرابية بمتابعة استكمال تركيب البلاط بحارة المدرسة بعزبة بلال أثناء الجولة المرورية للسيد اللواء رئيس الحي ومتابعة أعمال تطوير ورصف الشوارع بمساكن المظلوم خلف مستشفى جيهانوبناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية برفع كفاءة الشارع والاهتمام بالطرق، قام رئيس حى الشرابية بجولة ميدانية فى نطاق الحى واستمع لشكاوى بعض المواطنين وقام بنفسه بمعاينة الشكاوى ووجه بالحلول السريعة لجميع الإدارات المختلفة وكان بصحبته فى الجولة السادة مديرى المتابعة الميدانية والإشغالات والساحات وفرع الهيئة والتشجير والإنارة العلاقات العامة.كان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة قد وجّه بمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها وتذليل كافة المعوقات أمام المواطنين.