خطة عاجلة لتشغيل «النصر» و«الهندسية» للسيارات

أقرت الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة المهندس محمد سعداوي، خطة عاجلة لتشغيل شركتي النصر للسيارات والهندسية للسيارات بوادي حوف بحلوان، في ضوء الاتفاقيتين المشتركتين مع الجانب الماليزي والصيني لإنتاج سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية والغاز.وقال خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن خطة تحديث الشركتين بدأت بتكليف المهندسين هاني الخولي ووفاء ميخائيل لإدارة العمل بالشركتين، وتم إقرار خطة عاجلة لتحديث مراكز التدريب المهني لتخريج عمالة فنية في مجال الاستخدامات التكنولوجية لإنتاج سيارات تعمل بالغاز والبنزين بالاشتراك مع الجانب الماليزي وسيارات تعمل بالطاقة الكهربائية بالتعاون مع الجانب الصيني.وأشار إلى أن الخطة تشمل الاستعانة بنحو ألف و200 عامل بالشركة الهندسية للسيارات، وسيتم إنتاج سيارات ركوب وميني باص وأتوبيس وميكروباص في العام القادم 2021.