«صحة البرلمان» توافق مبدئيًا على قانون صندوق الطوارئ الطبية

وافقت لجنة الشئون الصحية في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد العماري، من حيث المبدأ على مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وبحضور أعضاء اللجنة وعدد كبير من ممثلي وزارات الصحة والمالية والبنك المركزي والشئون الاجتماعية وممثلي الجمعيات الأهلية وعدد من المؤسسات الأخرى.