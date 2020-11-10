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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيف تواجه الشائعات على طريقة عبلة كامل؟

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:36 م
عبلة كامل
عبلة كامل
شيماء دهب
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«تجد احترام جمهورها لها فوق الوصف، لا تدخل في منازعات، تتلقى الشائعات بصدر رحب، يتولى أحد أفراد أسرتها تأكيد أونفي الشائعة، سيدة المواقف الصعبة عبلة كامل، قدمت خلال 40 عامًا أعمالا فنية، أبدعت فيها، منها ثلاثة علامات فى تاريخ السينما هي«إسكندرية كمان وكمان، اليوم السادس، الوداع يا بونابرت»، وما زالت تُبدع.

«سبب اختفائها عن الأضواء»
خجولة، متواضعة، لا تفضل الأضواء، واجهت شائعة الاعتزال أكثر من مرة، كما أنها تواجه أيضًا هذه الأيام شائعة مرضها بالسرطان وهو ما نفته ابنتها عبر فيسبوك، وبهذه الطريقة تتواصل الفنانه مع جمهورها.
كيف تواجه الشائعات
«تتعامل مع الشائعات بوسيط»
عبلة كامل واجهت خلال مسيرتها عددًا من الشائعات بينها اعتزالها عن الفن أكثر من مرة، ورغم ذلك لا تجدها منفعلة وتخرج عن صمتها، أو تتحدث في لقاء صحفي، فما زالت تغلق كل الأبواب وتتعامل مع الشائعات عن طريق أبنائها.

والدليل على أنها خجولة وتتوتر من الكاميرات ندوة جمعتها مع الفنان نورالشريف في تسعينيات القرن الماضي، وحضرت بعد إلحاح شديد من جانبه ولم تتفوه بأي حديث للإعلام ولا كلمة خلال الندوة.

وقالت زينب كمال، ابنة عبلة كامل، فى تدوينة عبر حسابها الشخصى على موقع «فيسبوك»: ماما الحمد لله بخير والكلام اللى منشور ده شائعات.. شكرًا على السؤال.. ربنا يدينا كلنا الصحة.
كيف تواجه الشائعات
« العذراء العاقلة»
تنتمي الفنانة عبلة كامل لبرج العذراء ومن صفات أنثى العذراء أنها مثالية وحكيمة، فتسعي الفنانة للمثالية، لديها أسرة تتكون من بنتين.
كيف تواجه الشائعات
«حلًالة العقد»
تعد عبلة كامل من الفنانات اللاتي يطلقن عليهن حلًالة المشاكل،لديها قدرة عالية على تفكيك الأشياء، والتفكير بصورة فريدة، وقادرة على ربط الأشياء بعضها ببعض.

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