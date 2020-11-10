كيف تواجه الشائعات على طريقة عبلة كامل؟





«سبب اختفائها عن الأضواء»

خجولة، متواضعة، لا تفضل الأضواء، واجهت شائعة الاعتزال أكثر من مرة، كما أنها تواجه أيضًا هذه الأيام شائعة مرضها بالسرطان وهو ما نفته ابنتها عبر فيسبوك، وبهذه الطريقة تتواصل الفنانه مع جمهورها.

«تجد احترام جمهورها لها فوق الوصف، لا تدخل في منازعات، تتلقى الشائعات بصدر رحب، يتولى أحد أفراد أسرتها تأكيد أونفي الشائعة، سيدة المواقف الصعبة عبلة كامل، قدمت خلال 40 عامًا أعمالا فنية، أبدعت فيها، منها ثلاثة علامات فى تاريخ السينما هي«إسكندرية كمان وكمان، اليوم السادس، الوداع يا بونابرت»، وما زالت تُبدع.خجولة، متواضعة، لا تفضل الأضواء، واجهت شائعة الاعتزال أكثر من مرة، كما أنها تواجه أيضًا هذه الأيام شائعة مرضها بالسرطان وهو ما نفته ابنتها عبر فيسبوك، وبهذه الطريقة تتواصل الفنانه مع جمهورها.

«تتعامل مع الشائعات بوسيط»

عبلة كامل واجهت خلال مسيرتها عددًا من الشائعات بينها اعتزالها عن الفن أكثر من مرة، ورغم ذلك لا تجدها منفعلة وتخرج عن صمتها، أو تتحدث في لقاء صحفي، فما زالت تغلق كل الأبواب وتتعامل مع الشائعات عن طريق أبنائها.



والدليل على أنها خجولة وتتوتر من الكاميرات ندوة جمعتها مع الفنان نورالشريف في تسعينيات القرن الماضي، وحضرت بعد إلحاح شديد من جانبه ولم تتفوه بأي حديث للإعلام ولا كلمة خلال الندوة.



وقالت زينب كمال، ابنة عبلة كامل، فى تدوينة عبر حسابها الشخصى على موقع «فيسبوك»: ماما الحمد لله بخير والكلام اللى منشور ده شائعات.. شكرًا على السؤال.. ربنا يدينا كلنا الصحة. عبلة كامل واجهت خلال مسيرتها عددًا من الشائعات بينها اعتزالها عن الفن أكثر من مرة، ورغم ذلك لا تجدها منفعلة وتخرج عن صمتها، أو تتحدث في لقاء صحفي، فما زالت تغلق كل الأبواب وتتعامل مع الشائعات عن طريق أبنائها.والدليل على أنها خجولة وتتوتر من الكاميرات ندوة جمعتها مع الفنان نورالشريف في تسعينيات القرن الماضي، وحضرت بعد إلحاح شديد من جانبه ولم تتفوه بأي حديث للإعلام ولا كلمة خلال الندوة.وقالت زينب كمال، ابنة عبلة كامل، فى تدوينة عبر حسابها الشخصى على موقع «فيسبوك»: ماما الحمد لله بخير والكلام اللى منشور ده شائعات.. شكرًا على السؤال.. ربنا يدينا كلنا الصحة.

« العذراء العاقلة»

تنتمي الفنانة عبلة كامل لبرج العذراء ومن صفات أنثى العذراء أنها مثالية وحكيمة، فتسعي الفنانة للمثالية، لديها أسرة تتكون من بنتين.