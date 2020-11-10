وزيرة الثقافة تستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة لدعم أطر التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، سيريل ﭼان نون سفير ألمانيا بالقاهرة، بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا، المايسترو أحمد الصعيدي القائد الأساسي لأوركسترا القاهرة السيمفوني لبحث سبل دعم أطر التعاون الثقافي والفني بين البلدين.وأكدت "عبدالدايم" عمق العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا التي تتم ترجمتها واقعيًا بوجود شراكات استراتيجية بينهما في كل المجالات ومنها التبادل الثقافي والفني بين البلدين، مشيدة بأهمية الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه القوى الناعمة للبلدين في إحداث التقارب الوجداني المثمر بين الشعبين العريقين، لاسيما تعظيم الاستفادة منها في بناء الشخصية الإنسانية وتفعيل مفاهيم السلام بين شعوب العالم، وأوضحت أنه تمت مناقشة تنفيذ عدد من المشروعات فى مختلف المجالات الفنية والفكرية التى من شأنها إلقاء الضوء على الحراك الإبداعى فى المجتمعين.وقال السفير الألماني: تربطنا علاقات وجدانية تاريخية مع مصر وأكد أنها بلد زاخر بأنواع متفردة من التراث الإنساني الذي يُجسد تمازج الحضارات والتاريخ والثقافة، مضيفًا سعي بلاده نحو إحداث حالة من الحراك الثقافي المتبادل مع مصر بفضل ما تمتلكه من مقومات حضارية يمكن استثمارها لتحقيق نشر الكثير من القيم الإنسانية السامية، مؤكدًا احترامه الكامل للدور المصري في هذا الشأن.وحرص السفير على إهداء وزارة الثقافة النسخة الأصلية والنادرة لمدونة أوبرا "فيديليو"، قائلًا: من دواعي سروري أن تحتفظ مصر بقطعة أصلية من أعمال "بيتهوفن" تُمثل قيمة تراثية وفنية كبيرة داخل المجال الفني العالمي إعلاءً لقيم السلام والمحبة بين الشعبين.كما تم خلال اللقاء الاتفاق على إقامة عدد من الاحتفالات الموسيقية بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، احتفاءً بذكرى مرور 250 عامًا على ميلاد الموسيقار العالمى "بيتهوفن"، تقدم من خلاله أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى، أوبرا "فيديليو" التي أبدعها بيتهوفن، يومى ٢٧ و٢٨ مارس ٢٠٢١ وبمشاركة السوليستات هانى الشافعى، بيتنا جنسن، مارى بيير روى، تيير تازهيجولوف، كارستن وتموزر، كارستن وتموزر، ديفيد ويكهام، عمرو مدحت، وبمشاركة كورال أكابيلا، وإخراج هشام الطلى.