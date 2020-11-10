ملخص أحداث مسلسل إلا أنا حكاية ربع قيراط الحلقة 3

ملخص مسلسل إلا أنا ربع قيراط الحلقة 3

أبطال مسلسل إلا أنا ربع قيراط

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اشتعلت حلقاتالذي عرض بداية من يوم السبت الماضي، وهي الحكاية هي السابعة ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا» حيث اشتعلت قصة الخيانة بين ريهام عبد الغفور بطلة القصة ومصطفى درويش بطل القصة.وانتهت الحلقة الثالثة من المسلسل بعد أن اكتشفت "منى" التي تقدمها ريهام عبد الغفور خيانة زوجها "أحمد" الذي يقدمه مصطفى درويش، وحدوث مواجهة بينهما بعد تركها للمنزل وبكائها بسبب الخيانة وندمها على كل ما قدمته له وعلى التضحيات المالية التي قامت بها نظير أن تهتم به وتعيش حياة مرضية ولم ترض بمصالحات زوجها الذي برر خيانها بأنه زواج شرعي وفي النهاية طلبت منه الطلاق لأنها أصبحت مجروحة جرح لا يمكن علاجه لأنه عاد إلى سارة خطيبته الأولى، التي قال عنها أنها لم تععد في حساباته.قصة "ربع قيراط من مسلسل إلا أنا من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي بشراكة مع أروما، تامر مرتضى، والحكاية من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة كل من ريهام عبد الغفور وسناء يوسف ومصطفى درويش وإبراهيم ومحمد علي رزق وشاهيستا ومحمد الأحمدى وعصام السقا وعبد المنعم رياض ومروة عيد، والمسلسل عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.