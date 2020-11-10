شفاء 842 حالة جديدة من كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء شفاء 842 شخصا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 124156.وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.