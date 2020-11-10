تسجيل حالات عدوى كورونا من الإنسان لحيوانات أليفة في إيران

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالات انتقال عدوى لفيروس كورونا من الإنسان إلى حيوانات منزلية أليفة في البلاد.وأكد ربيعي أن نحو 50% من الإصابات بعدوى كورونا في إيران، ناجمة عن اللقاءات الأسرية.وقالت الصحة الإيرانية يوم أمس، إنه تم تسجيل 10463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع الإجمالي إلى 692949 حالة، كما تم تسجيل 458 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع الإجمالي إلى 38749 حالة.