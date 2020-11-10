السيسي يستعرض مشروع تنمية بحيرة البردويل مع «ديمي»

صرَّح بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء وزيري الزراعة والبترول وقائد القوات البحرية ورئيس شركة «ديمي» البلجيكية للتكريك.وقال راضي إنَّ الاجتماع تناول متابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لشركة «ديمي» في مصر، بما في ذلك المخطط الشامل لتنمية بحيرة البردويل في شمال سيناء.ووجه الرئيس بتكامل مشروع تنمية بحيرة البردويل مع الإطار الاستراتيجي العام لتنمية سيناء، وتوفير جميع عوامل النجاح للمشروع، خصوصًا الدراسات الفنية وجدارة الإدارة.وشهد الاجتماع استعراض المخطط العام للمشروع الذي يهدف إلى استغلال الثروة السمكية في بحيرة البردويل وتطويرها من جميع الجوانب، والذي جرى صياغته بالشراكة مع أكبر مكاتب الخبرة العالمية، فضلًا عن عرض العوائد الاستثمارية المنتظرة من هذا المشروع بالنظر إلى الموقع الفريد لبحيرة البردويل على البحر المتوسط وما تمتاز به من ثروة سمكية غنية، إلى جانب ما سيوفره تطوير البحيرة من فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي وعائد اقتصادي، وكذا إعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه، بالإضافة إلى المردود الإيجابي لهذا التطوير على تنمية منطقة شمال سيناء بأسرها.