وزيرة التضامن توجه بافتتاح مقرات لعلاج الإدمان في الجامعات

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتكثيف الأنشطة والبرامج التوعوية لطلاب الجامعات، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي المجتمعي لدى الفئات المختلفة لا سيما الشباب بأضرار الإدمان.وأضافت وزيرة التضامن، خلال افتتاح بيت التطوع التابع لصندوق علاج الإدمان بجامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، أن "بيت التطوع" مقر دائم للصندوق ومتطوعية بجامعة حلوان، ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة فى مواجهة المخدرات.كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في إنشاء مقرات دائمة للصندوق داخل الجامعات المصرية، حيث سيتم افتتاح مقر للصندوق في جامعات أخرى خلال الأيام المقبلة.