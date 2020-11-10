رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 الموافق 24 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

صلاح عبدالله: كنت سبب ظهور هاني رمزي وفتحي عبدالوهاب

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:03 م
صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
أمير محمد خالد
طباعة
أعرب الفنان صلاح عبدالله، عن سعادته بتكريم في مهرجان الإسكندرية السينمائي، لما للمهرجان من قيمة كبيرة، مضيفا أن الدورة 36 تحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلي وهو شرف كبير بالنسبة له أن يكرم في دورة تحمل اسمه.

وأضاف صلاح عبدالله أن تكريمه يأتي تكريما للدور الثاني في السينما والتلفزيون لأنه بدونهم لن يكتمل أي عمل فني، لافتا إلى أنه كان يتمني أن تعيش والداته حتى تراه في التلفزيون لكنها توفيت أثناء تصوير مسرحية الهمجي قبل عرضها في التلفزيون.

وأوضح الفنان صلاح عبدالله خلال ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي، أن هناك عدد كبير من الأساتذة كانوا سببًا في ظهوره على الساحة الفنية وأن أول عمل سينمائي قدمه كان مع المخرج عمر عبدالعزيز، مشيرا إلى أنه كان سببًا في ظهور عدد كبير من الفنانين من خلال المسرح مثل فتحي عبدالوهاب وهاني رمزي، مضيفا: "كلنا أسباب في حياة بعض".

يشار إلى أن الدورة 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي انطلقت فعالياته يوم 7 نوفمبر الماضي وتختتم يوم 12 نوفمبر الخميس المقبل، وتم تكريم كل من الفنانين عزت العلايلي الذي تحمل الدورة اسمه وإيناس الدغيدي وصلاح عبدالله والمخرج المغربي دواد ولاد السيد.

موضوعات متعلقة

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

طرح 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة في 5 مدن جديدة

تاج الدين: مصر لها حصة مؤكدة من لقاحات «كورونا».. والأولوية لـ4 فئات

الصور

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

الأكثر قراءة

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

سقوط شهب «الثوريات» على الأرض غدًا

فرنسا تساهم في بناء أول مدرسة حربية بالكونغو الديمقراطية

الغذاء والدواء الأمريكية تمنح ترخيصًا لعقار جديد مضاد لكورونا

أيام زمان

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سنين عجاف
القس. رفعت فكرى
بناء الإنسان وبناء العالم
لواء.حمدى البطران
السلطة والفوضى
لواء. محسن الفحام
جيل جديد للعطاء
المزيد

الثقافة

«على قرن الكركدن» لـ فرانشيسكا بيلّينو.. جديد منشورات المتوسط

مصر وألمانيا تحتفلان بذكرى ميلاد الموسيقار بيتهوفن

«الأصوات الذهبية» بقصر بشتاك.. الخميس

لقاء ثقافي وحكي لتلاميذ المدارس بمركز طلعت حرب