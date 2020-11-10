صلاح عبدالله: كنت سبب ظهور هاني رمزي وفتحي عبدالوهاب

أعرب الفنان صلاح عبدالله، عن سعادته بتكريم في مهرجان الإسكندرية السينمائي، لما للمهرجان من قيمة كبيرة، مضيفا أن الدورة 36 تحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلي وهو شرف كبير بالنسبة له أن يكرم في دورة تحمل اسمه.وأضاف صلاح عبدالله أن تكريمه يأتي تكريما للدور الثاني في السينما والتلفزيون لأنه بدونهم لن يكتمل أي عمل فني، لافتا إلى أنه كان يتمني أن تعيش والداته حتى تراه في التلفزيون لكنها توفيت أثناء تصوير مسرحية الهمجي قبل عرضها في التلفزيون.وأوضح الفنان صلاح عبدالله خلال ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي، أن هناك عدد كبير من الأساتذة كانوا سببًا في ظهوره على الساحة الفنية وأن أول عمل سينمائي قدمه كان مع المخرج عمر عبدالعزيز، مشيرا إلى أنه كان سببًا في ظهور عدد كبير من الفنانين من خلال المسرح مثل فتحي عبدالوهاب وهاني رمزي، مضيفا: "كلنا أسباب في حياة بعض".يشار إلى أن الدورة 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي انطلقت فعالياته يوم 7 نوفمبر الماضي وتختتم يوم 12 نوفمبر الخميس المقبل، وتم تكريم كل من الفنانين عزت العلايلي الذي تحمل الدورة اسمه وإيناس الدغيدي وصلاح عبدالله والمخرج المغربي دواد ولاد السيد.