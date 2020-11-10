تأجيل محاكمة كيميائي اختلس مليون جنيه من «التأمين الصحي»

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة كيميائي صيدلي اختلس مليون و300 ألف جنيه من مستشفى تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي لـ 16 ديسمبر للتقرير، وصدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود وأمانة سر وائل عبد المقصود.كشف قرار الإحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع برئاسة المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق أن المتهم "طه.م"، كيميائي صيدلة، على الدرجة الثانية بمستشفى صيدناوي التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.وتبين أنه في غضون الفترة من 1998 وحتى 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه وزوجته غادة رشاد مبارك على كسب غير مشروع مقداره 1288085 جنيها عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته بعد تولية الوظيفة العامة ولا تتناسب مع موارده طبقا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء حال كون عمله مما يتيح له فرصة الاستغلال وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.أضاف قرار الإحالة بيان المبلغ المختلس مبلغ مقداره 1001885 جنيها مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له ولزوجته، ومبلغ مقداره 286200 جنيها، يمثل قدر الزيادة التي طرأت على عناصر الذمة المالية العقارات والسيارات.