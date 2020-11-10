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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حزب الشعب الفلسطيني ينعى صائب عريقات

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:00 م
صائب عريقات
صائب عريقات
مروة عنبر
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نعى حزب الشعب الفلسطيني، صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلًا، وبعد سنوات طويلة من العطاء والكفاح الوطني.

وأكد الحزب، فى بيان، أن غياب عريقات في هذه الظروف الصعبة خسارة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، مؤكدًا حرص الراحل على إدامة وتعميق العلاقات مع الحزب وكل قوى الحركة الوطنية.

وتابع البيان: "يتقدم الحزب بأحر التعازي والمواساة من ذوي الفقيد وعموم العريقات الكرام ومن أشقائه ورفاق دربه في حركة فتح وزملائه في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يعهد على الاستمرار في مسيرة شعبنا وكفاحه الوطني حتى نيل الحرية والاستقلال".

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