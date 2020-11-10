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مصر

«الوطنية للتدريب»: دفعة الفريق العصار استلهمت الحماسة والتميز من اسمه

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:51 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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انتهى التدريب الميداني لدفعة "الفريق محمد العصار" من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة في 26 محافظة، وانتهت لجان التقييم من أعمالها سواء من خلال زيارة وفود مختلفة من موظفي الأكاديمية الوطنية للتدريب لدواوين المحافظات أو من خلال اللقاء عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية، والذي بدأ 3 أكتوبر الماضي واستمر لمدة شهر كامل بالتعاون بين الأكاديمية ووزارة التنمية المحلية، وتحت رعاية المحافظين وبإشراف يومي ومباشر من نوابهم؛ بهدف تعزيز وعي وإدراك المتدربين بالتحديات العملية التي تواجه الدولة ممثلةً في المحافظات كصورة مصغرة من الدولة، ولتوفير المعرفة والأدوات والمهارات والخبرات العملية المختلفة ذات الصلة بجميع جوانب الإدارة العامة.

وقالت الدكتورة رشا راغب: "كأن هذه الدفعة استلهمت من صاحب اسمها-دفعة الفريق محمد العصار-الوطنية والحماسة والمثابرة والتفرد والتميز، فأصروا إلا أن يجعلوا من التجربة الأولى للتدريب الميداني في مصر تجربة من نور، وأبوا إلا أن يتركوا بصمة نجاح في كل محافظة استضافت التدريب، كانوا يعملون على مدار الساعة وكل أيام الأسبوع ويتسابقون للحفاظ على قوة البرنامج ومصرون على نجاح التجربة، وكيف لا وقد تم انتقاء 79 متدرب منهم من أصل 11 ألف متقدم".

وأكدت راغب أن جميع المحافظين كانوا شركاء نجاح للتجربة؛ فكان كل محافظ في محافظته الراعي الأساسي للتجربة وبمثابة قائد حقيقي لمجموعة المتدربين، وأوكلوا إليهم مهام وملفات وتابعوا تطويرهم وحرصوا على إشراكهم في اتخاذ القرار.

وفيما يلي أبرز تصريحات المحافظين عن التدريب الميداني:

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد: "اليوم اطمأننت أن مستقبل مصر بخير؛ طالما يوجد شباب مثل هؤلاء".
اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء: "لقد أصبح المتدربون بعد خوضهم البرنامج التدريبي المميز في شمال سيناء قادرين على تولي أيًا من المناصب القيادية بنجاح".
المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر: "أتمنى أن تطول فترة التدريب، ونحن في انتظار تكرار التجربة مع الدفعات الجديدة".
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ: "الأكاديمية الوطنية ليست فقط مكان للتدريب والتأهيل، الأكاديمية الوطنية مكان للتغيير".
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة: "أنا مؤمن بضرورة تكوين صف ثانِ من القيادات؛ من أجل بناء الوطن".
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم: "إنها لتجربة رائعة بكل المقاييس، وتثبت أن مصر على الطريق الصحيح فيما يخص الشباب".
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح: "كان المتدربون على قدر كبير من المسئولية، وكانوا خير سفراء للأكاديمية الوطنية".
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا: "نحن فرحين برؤية مستقبل مصر في شباب مثل الورد خريجين الأكاديمية الوطنية، وقد أتوا وقاموا بشغلٍ كثير وتركوا بصمة داخل كل إدارة في المحافظة".
الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف: "فخورٌ بأني أتعامل مع الدفعات الجديدة من المتدربين، أداء مشرف من التدريب الميداني والمعايشة الحقيقية".

الجدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدرب في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وتخريج 79 متدرب في الدفعة الثانية الذين تلقوا التدريب الميداني في 3 أكتوبر الماضي واستمر لمدة شهر في ستة وعشرين محافظة، وقد بدأت الدفعة الثالثة في 8 نوفمبر الحالي وعددهم 65 متدرب سيتم تدريبهم لمدة عام 9 أشهر تدريب نظري، و3 أشهر تدريب ميداني.

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