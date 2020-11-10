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مصر

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير بولندا التعاون المشترك

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:11 م
المهندس محمد أحمد
المهندس محمد أحمد
إيمان ماهر
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استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير حاتم تاج الدين، المرشح لأن يكون سفيرًا لدى دولة بولندا، وميهاو وابيندا، سفير بولندا بالقاهرة، والوفد المرافق له بمقر وزارة الإنتاج الحربي اليوم، لبحث سبل التعاون في التصنيع الحربي والمدني بين شركات الإنتاج الحربي المصرية ونظيراتها في بولندا.

واستعرض مرسي، خلال اللقاء، أوجه التعاون القائمة بين الطرفين في عدد من المجالات منها (أنظمة المراقبة بالكاميرات، تحويل المحركات للعمل بالغاز الطبيعي)، مؤكدًا أنه يسعى إلى زيادة أوجه التعاون بين الجانبين ليشمل مجالات جديدة مثل (إنتاج الفولاذ، أنظمة الإنذار والليزر ومكافحة الحريق، الأنظمة الهيدروليكية، معدات الأمن الصناعي)، مؤكدًا أن التعاون مع الشركات البولندية يعد فرصة هامة لشركات الإنتاج الحربي للاستفادة من خبرة الشركات البولندية المتطورة لنقل تكنولوجيا التصنيع إليها.

كما أكد الوزير، خلال اللقاء، علي أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر بين الطرفين، ووجه الدعوة إلى تبادل الزيارات والوفود من المهندسين والفنيين في الشركات بين الطرفين لتحديد المجالات المشتركة التي يمكن التعاون من خلالها ووجه الدعوة للسفير البولندي والشركات البولندية للمشاركة في معرض السلاح القادم EDEX والمقرر عقده خلال عام 2021.

ومن جهته، أكد سفير بولندا بالقاهرة أن نجاح التعاون وجدية المباحثات بين الطرفين يعزز من رغبة الشركات البولندية في فتح مجالات جديدة للاستثمار لها في مصر، خاصة في ظل التطور الملحوظ الذي تشهده البلاد في الفترة الأخيرة، وأوضح أن شركات الإنتاج الحربي المشهود لها بالكفاءة والدقة وما تمتلكه من خبرات تكنولوجية وفنية وبشرية تجعل منها الشريك الأمثل للتعاون مع الشركات البولندية في المجالات الصناعية المشتركة على الصعيدين الحربي والمدني.

ومن جهته، أشاد حاتم تاج الدين، المرشح بأن يكون سفير مصر في بولندا، بأنه سيعمل عند توليه منصبه على نقل ما اطلع عليه من خبرات فنية وتكنولوجية متطورة في العديد من مجالات الصناعات العسكرية والمدنية بشركات الإنتاج الحربي التي تعد إحدى أهم قلاع الصناعة المصرية إلى بولندا، مؤكدًا عزمه دعوة الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال في دولة بولندا لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي والتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات التي تمتلكها وتحديد مجالات التعاون المقترحة، حيث تمثل هذه الزيارات مجالًا خصبًا لعقد شراكات جديدة مع الإنتاج الحربي.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن هذا اللقاء يعد تأكيدًا على رغبة وزارة الإنتاج الحربي في التعاون والتكامل مع الشركات العالمية من أجل تعميق ونقل تكنولوجيا التصنيع وإدخال صناعات جديدة إلى مصر، مشيرًا إلى أن وزير الدولة للإنتاج الحربي قد حث على دعوة الشركات البولندية في المشاركة في معرض "إيديكس" القادم.

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