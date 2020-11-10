«مصر السلام»: إقبال جيد على لجان «النواب» بالمحافظات الحدودية

قال أحمد فوقي، رئيس مؤسسة "مصر السلام" للتنمية وحقوق الإنسان إن المؤسسة تابعت الانتخابات البرلمانية 2020 بالتنسيق مع مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية، والبعثة الدولية لحقوق الإنسان، وانتشر عدد من متابعي مؤسسة بمحافظات المرحلة الثانية القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.وأوضح "فوقي" - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الغرفة المركزية بمقر المؤسسة تلقت الشكاوى الهاتفية والمكتوبة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى نموذج الشكوى الإلكتروني للمرصد الدائم للمتابعة المحلية والدولية التابع للمؤسسة.وأضاف أن العملية الانتخابية شهدت التصويت بسلاسة واضحة، خاصة مع اقتراب اللجان الفرعية من أماكن إقامة الناخبين، وسهولة تعرف الناخبين على لجانهم الفرعية وأرقام تسجيلهم في الكشوف، ولوحظ توافر الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومساهمة قوات التأمين في توفير المساعدة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقات الحركية، وتقديم القضاة المشرفين المساعدة بأنفسهم للأشخاص الأميين والعاجزين عن القراءة والكتابة.وأكد أن هناك تقريرا تفصيليا يتم إعداده عقب انتهاء عملية الاقتراع وإرساله للهيئة الوطنية للانتخابات مثمنا جهود متابعي المؤسسة المتطوعين متمنيا لهم دوام التوفيق في خدمة الوطن، مضيفا أنه تم رصد إقبال جيد بالمحافظات الحدودية، وخاصة محافظة شمال سيناء تسجيل أعلى نسبة مشاركة وهي ضربة قاضية للإرهاب.