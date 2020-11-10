طالبان يشاهدان «الراقصة البرازيلية» وآخر يضرب معلمه.. ماذا يحدث في «تعليم نجع حمادي»؟

تعدى طالب على معلمه، اليوم الثلاثاء، داخل مدرسة الثانوية الفنية الزراعية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، بسبب سيجارة، فيما حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.وقال مصدر في مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، في تصريحات لـ"الدستور" إن طالبًا بالمدرسة الثانوية الفنية الزراعية، قام بالتعدي على معلمه داخل المدرسة، ونشبت بينهما مشاجرة وذلك بسبب مشاهدة المعلم للطالب يقوم بالتدخين داخل المدرسة ويشعل سيجارة.وأضاف المصدر في سياق تصريحاته، إن المعلم طلب من الطالب التوقف عن التدخين واحترام المدرسة، وإطفائها وإلقائها من يده فرفض الطالب، مما اضطر المعلم لأخذها منه بالقوة، فتعدى الطالب على معلمه وقام بضربه ونشبت مشاجرة بينهما.وتداول رواد مواقع التواصل بالأمس، عبر منصات فيسبوك وتويتر مقطع فيديو لمشاهدة طلاب مدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية بإدارة نجع حمادي بمحافظة قنا، رقصة الفنانة البرازيلية لوردينا، وظهر في الفيديو طالبان يشاهدان رقصة الفنانة الاستعراضية في وجود مدرس داخل الفصل.