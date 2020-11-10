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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: اللقاحات الروسية ضد كورونا فعالة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:54 م
بوتين
بوتين
هبه محمد
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن أن كل اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا فعالة، وذلك وفقًا لفضائية "سكاي نيوز".

ويعتبر "سبوتنيك-V" هو أول لقاح مسجل رسميًا في العالم ضد فيروس كورونا، ويعتمد على منصة ناقلات الفيروسات الغدية البشرية المدروسة جيدًا، ويعد اللقاح حاليًا أحد اللقاحات العشرة التي يتم تطويرها في العالم ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية، وهو الأقرب إلى نهاية المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وبدء الإنتاج الضخم.

وقد أرسلت وزارة الصحة الروسية طلبًا إلى منظمة الصحة العالمية للتسجيل السريع والتأهيل المسبق لـ"سبوتنيك-V".

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