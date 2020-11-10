السجل الإجرامى لوزير المالية التركى الجديد

من هو الوزير الجديد الذى جاء خلفا لبرات البيرق؟

سليط اللسان

استغلال منصبه

تعيين موظفين بختم المخابرات

متهم فى قضايا فساد 2013

استغلال الانتخابات المحلية

أحد المتسببين فى حادث قطار تشورولو

أثار قرار تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لوزير النقل الأسبق، لطفي إلفان، لشغل منصب وزير الخزانة والمالية، موجة غضب واسعة داخل البلاد.وشنت الصحافة حملة ضد "إلفان" على خلفية سلسلة من الفضائح التي تورط بها خلال توليه منصب وزير النقل.في عام 2014، خلال مداخلة هاتفية على قناة سي إن إن ترك، طرح وزير النقل حينها لطفي إلفان سؤالا قبيحا على أحد ضيوف البرنامج، وهو ممثل مجموعة سامان يولو للنشر، الصحفي عبد الله عبد القادر أوغلو، بسبب انتقاد الأخير لقرار الحكومة بحجب موقع تويتر حينها.ولجأ إلفان، إلى الاعتذار لعبد القادر أوغلو عدة مرات بسبب عاصفة الانتقادات التي ثارت بعد قوله لعبدالله عبد القادر أوغلو، "ماذا ستقول لو كانت هناك صور إباحية لزوجتك، إذا كنت متزوجا، أو أختك إذا كنت أعزبا"؟.وتراجع "إلفان"، بعد الانتقادات وحاول إضفاء الطابع الشخصي على الحدث، وصرح:"قلت ذلك من أجل التعاطف أعتذر، أعتذر حقا".تورط "إلفان" في فضيحة ديوان المحاسبة التي حدثت في عام 2014، إذ زار ديوان المحاسبة، وحاول أغراء المفتشين الذين قاموا بمراجعة جميع مناقصات ونفقات الوزارة، وقال لهم: "يمكننا العمل بعيدا عن القانون".فى عام 2015، قال النائب بحزب الشعب الجمهوري، سيزجين تانري كولو، إن "إلفان" قد اعترف بأنه عند تشغيل موظفين جدد، لا يكتفي بإجراء تحقيقات أمنية، لكنه يستند إلى تقارير الاستخبارات التركية، وعلق النائب قائلا: "هذا شيء ممنوع ولا يجب أن يحدث".كان ضمن قائمة المتورطين في عمليات فساد 17-25 ديسمبر 2013، وترددت مزاعم بأن جوجل دى إن أس، الذي يوفر الوصول غير المباشر إلى تويتر، تم إغلاقه أيضا بعد أن فرضت وزارة الاتصالات حظرا على تويتر بتاريخ 20 مارس 2014، بسبب تسجيلات صوتية مسربة لعدد من قيادات الحكومة وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وعلق علوان قائلا: "لا أعرف لا أعتقد أن هناك قرارا كهذا، من السابق لأوانه قول شيء بشأن هذا، لا توجد معلومات لدي عن هذا".كشف النائب بحزب الحركة القومية باكي شيمشك، أن علوان أرسل مليون و200 ألف رسالة إلى الناخبين بمدينة مرسين عام 2015 أثناء فترة انتخابات المحليات عبر المديرية العامة للبريد، دون أن يدفع أي رسوما.علق أهالي ضحايا حادث قطار تشورلو، الذي راح ضحيته 25 شخصا، على تعيين "إلفان"، رافضين شخصا تسبب في كارثة.