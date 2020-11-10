«الصحة»: اعتماد معاملنا كأول معامل الشرق الأوسط لإجراء تحاليل كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حصول المعامل المركزية التابعة للوزارة على الاعتماد الدولي من المجلس الوطني للاعتماد "EGAC" كأول معامل معتمدة في مصر والشرق الأوسط لإجراء تحاليل الـ"PCR" وتحاليل الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال الحدث العلمي السنوي الذي تنظمه المعامل المركزية (One Health approach) للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والذي يقام في شهر نوفمبر الجاري بالتزامن مع عدد من دول العالم، حيث يتضمن ورش عمل لتدريب الفرق الطبية من كل محافظات الجمهورية على مدار 3 أيام، ومحاضرات عن الأبحاث المحدثة لفيروس كورونا المستجد وأهم الأجهزة والتشخيصات، بحضور الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية، والأستاذة الدكتورة مها عبدالمنعم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد فوزي السودة، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور حازم خميس مدير مستشفى وادي النيل، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية ومديري المعامل بالمحافظات.وتوجهت الوزيرة بالشكر للدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية، وكل العاملين بالمعامل المركزية في كل محافظات الجمهورية لمجهوداتهم والتفاني في العمل على مدار 24 ساعة للتصدي لفيروس جديد على العالم، منذ تشخيص حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا بمصر في 14 فبراير 2020، وإعادة التحليل للتأكد من النتائج والتطوير المستمر لأداء المعامل، من خلال التواصل مع الجهات الدولية ومنظمة الصحة العالمية التي أرسلت بعثات للتقييم أشادت بدورها بدقة نتائج المعامل والتطوير المستمر واتباعها معايير الجودة العالمية.كما أكدت الوزيرة الدور الكبير للمعامل المركزية، حيث إنها خط الدفاع الأول لوزارة الصحة والسكان وللدولة المصرية، مشيرة إلى قدرة المعامل على استيعاب الاحتياجات المتزايدة لإجراء تحاليل فيروس كورونا، حيث تم التوسع في المعامل المركزية لتصل إلى 60 معملًا متخصصًا على مستوى محافظات الجمهورية تحت الإشراف الفني والمتابعة العلمية للمعامل المركزية، كما تم تجهيز المعامل وتوفير الأجهزة والكواشف بالمحافظات السياحية مثل "البحر الأحمر وجنوب سيناء" لخدمة السياح القادمين إلى مصر، كما تم تجهيز المعامل الحدودية لتسهيل التجارة والنقل عبر الحدود.وأضافت الوزيرة أنه تم تجهيز 27 معملًا في أنحاء الجمهورية لإجراء تحاليل السفر لراغبي السفر إلى الخارج، طبقًا للاشتراطات التي اتخذتها بعض دول العالم لإلزام المسافرين بشهادة (pcr) بسلبية تحاليل فيروس كورونا قبل دخول البلد بـ48 ساعة، بالإضافة إلى دور المعامل المركزية خلال الاستحقاقات الدستورية من خلال إجراء تحاليل المخدرات للناخبين بمجلسي النواب والشيوخ.كما لفتت إلى أن المعامل المركزية هي المرجعية الأولى للدولة في كل التحاليل، فلم تقتصر على إجراء تحاليل فيروس كورونا بل تشمل تحاليل البيئة سواء عينات الأغذية أو المياه، في إطار الحرص على صحة المواطن المصري وبما يضمن جودة وسلامة المنتجات الغذائية، كما أنها المعمل المرجعي في بعض الوبائيات مثل (الدرن).ومن جهتها، أوضحت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية، أنه تمت مراجعة من قبل خبراء المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، كيفية سحب عينة إجراء تحليل pcr لفيروس كورونا وبيئة سحب العينة، بالإضافة إلى ملاحظة الإجراءات الوقائية والاحترازية للعاملين في المعامل، وميكنة نظام تسجيل العينات ووضع الأكواد بما يضمن دقة نتائج التحليل، وتمت ملاحظة أيضًا آلية عمل أجهزة التحاليل والمخازن وثلاجات حفظ العينات والكواشف، وأوصت لجنة الخبراء بحصول الإدارة المركزية للمعامل على الاعتماد الدولي طبقًا للمواصفة القياسية "أيزو 15189".وأشارت إلى أن اعتماد المعامل المركزية بشكل رسمي يجعلها المصدر الرئيسي في إصدار شهادات الخلو من فيروس كورونا المستجد لأغراض السفر للخارج، بالإضافة إلى إجراء تحاليل فيروس كورونا في البطولات الرياضية والدولية وغيرها، مشيرًا إلى إصدار المعامل المركزية شهادات الخلو من فيروس كورونا مع طباعة العلامة المائية الخاصة بوزارة الصحة والسكان لضمان سلامة وأمان الشهادة.ولفتت إلى أن حصول المعمل على الاعتماد دليل على أن المعمل يطبق أفضل الممارسات من خلال الكفاءة الفنية للقيام بالتحاليل الطبية اعتمادًا على طرق تم التحقق منها، ويحصل المعمل المعتمد على نوع من الاعتراف الدولي يسمح بقبول نتائجه حول العالم.وتابعت أنه يمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان للحجز وتحديد موعد إجراء تحاليل السفر، وتشمل تحاليل الفيروسات الكبدية وفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال اللينك https:www.clab.mohp.gov.eg.