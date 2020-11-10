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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تاج الدين: مصر لها حصة مؤكدة من لقاحات «كورونا».. والأولوية لـ4 فئات

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:56 ص
تاج الدين
تاج الدين
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن مصر تتواصل دائمًا مع الهيئات العالمية للحصول على حصة من لقاح فيروس كورونا المستجد، ولها حصة مؤكدة عند إنتاجه تجاريًا.

وقال تاج الدين- في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية: "إننا على تواصل دائم مع المنتجين من ناحية ومع المؤسسة الإعلامية التي تنظم وترتب وتتابع اللقاحات من ناحية أخرى"، مؤكدًا أن هذه الشركات لم تصل إلى نتيجة نهائية تؤكد فعالية هذه اللقاحات وآثارها الجانبية.

وأضاف أن الدولة المصرية على تواصل كامل مع كل المؤسسات المشرفة على لقاحات فيروس كورونا خاصة التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي" الذي يتولى الإشراف على البيانات العلمية الدقيقة عن هذه اللقاحات.

وأكد أن الفئات التي سيكون لها أولوية الحصول على لقاحات كورونا هي الأطقم الطبية "الأطباء وأطقم التمريض والصيادلة"، ثم الفئات التي لديها أمراض مزمنة كالقلب والصدر والأورام، ومن لديهم أمراض مناعية فضلًا عن السيدات الحوامل.

وبالنسبة لتطعيم الإنفلونزا الموسمية، قال الدكتور تاج الدين، إن الدولة المصرية وفرت كميات كبيرة من لقاحات الإنفلونزا العام الحالي، حيث تمكنت من توفير 5 أضعاف الكميات الحالية، وأن التطعيم آمن للغاية، منوهًا إلى أن من لدية حساسية البيض عليه عدم الحصول على هذا التطعيم.

وأوضح أن أعداد إصابات فيروس كورونا خلال الفترة الحالية في تزايد نظرًا لدخول فصل الشتاء، داعيًا جميع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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