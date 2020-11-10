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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد وفاته جراء كورونا.. أبرز المعلومات عن صائب عريقات

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:55 ص
صائب عريقات
صائب عريقات
إيمان ماهر
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توفي صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن صائب عريقات.

- اسمه بالكامل صائب محمد صالح عريقات ويُكنى بأبي علي.

- وُلد في 28 أبريل 1955 في أبو ديس.

- سياسي فلسطيني يُعرف بلقب «كبير المفاوضين الفلسطينيين» منذ عام 1996 لمشاركته في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

- أطلق عليه ياسر عرفات لقب «شيطان أريحا».

- شغل منذ عام 2015 منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

- سافر وهو في سن السابعة عشرة إلى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، ثم حصل على الشهادة الجامعية من جامعة سان فرانسيسكو الأمريكية، وجامعة برادفورد البريطانية التي حصل منها على درجة الدكتوراه في دراسات السلام.

- أول وزير للحكم المحلي في أول حكومة تشكلها السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس ياسر عرفات.

- كان نائبًا لرئيس الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر مدريد عام 1991، وما تلاه من مباحثات في واشنطن خلال عامي 1992 و1993.

-عُيِّن رئيسًا للوفد الفلسطيني المفاوض عام 1994.

- أُعيد انتخابه عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني عن دائرة محافظة أريحا في الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2006.

- في عام 2009 انتخب عضوًا باللجنة المركزية في حركة فتح، ثم اختير في نهاية عام 2009 عضوًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

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