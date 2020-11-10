«الزراعة» ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة كورونا

قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء بالاستعداد المسبق لأي موجة ثانية محتملة لتفشي فيروس كورونا المستجد مع دخول فصلي الخريف والشتاء، ومراجعة كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بذلك.ووفقا لمنشور رسمي تم تعميمه على كافة القطاعات والهيئات والجهات التابعة للوزارة، تم التشديد على ضرورة التزام العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، كذلك ضمان التزام المواطنين المترددين على هذه الجهات للحصول على الخدمات، بارتداء الكمامات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأكد وزير الزراعة على الالتزام بالنظافة العامة في كل الطرقات بالمؤسسات التابعة للوزارة، وتوزيع المطهرات وأجهزة كشف الحرارة على كل الأبواب ومداخل الوزارة وهيئاتها المختلفة، مع التأكيد من استمرار تفعيل الخدمات الإلكترونية الخاصة بالشكاوى وخدمة المواطنين.وفيما يتعلق بالحدائق العامة: الأورمان، الأسماك، حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، وشدد الوزير على ضرورة التزام العاملين بهذه الحدائق والمترددين عليها بارتداء الكمامات، داخل الحدائق والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة، كذلك مراعاة عدم حدوث تكدس أو زحام، وتوفير كواشف الحرارة على الأبواب لحماية المواطنين.وشدد القصير على ضرورة توعية المواطنين والمزارعين بمختلف محافظات وقرى مصر، للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس وكيفية الوقاية منه بكافة الوسائل.