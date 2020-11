راقص ومدير كازينو.. مهن تنتظر «ترامب» بعد مغادرة البيت الأبيض

«ممثل»

من غير المعروف لدى البعض أن دونالد ترامب، ممثل، ظهر في عدد من الأفلام السينمائية قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة.ظهر في الجزء الثاني من فيلم Home Alone 2: Lost in New الذي صدر عام 1992، عندما تاه عن عائلته للمرة الثانية واضطر لسؤال دونالد عن الطريق بعد لقاء أثنين في مدخل فندق بلازا، ويعتبر هذا الدور من أشهر أعمال ترامب بالرغم من ظهوره القصير.ظهر في أحد المسلسلات الشهيرة لويل سميث، يسمي «ذا فريش برنس»، ظهر أيضا في فيلم «The little Rascals» الذي تم إنتاجه عام 1994، وقال عنه مخرج الفيلم «Penelope Spheeris» إنه كان الأنسب للدور على الإطلاق.