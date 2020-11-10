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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

راقص ومدير كازينو.. مهن تنتظر «ترامب» بعد مغادرة البيت الأبيض

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:16 م
ترامب
ترامب
إسلام جمال
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«ترامب باي باي».. هكذا كانت عناوين الصحف العالمية، بعد إعلان فوز المرشح الحزب الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد منافسة شديدة كان يتابعها الملايين حول العالم.

ويخطر في بال عديد من المتابعين تساؤلا عن مصير الرئيس السابق، فور انتهاء فترة بقاؤه في البيت الأبيض، والوظيفة التي يمكنه العمل بها؟.

"ترامب" الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، شغل منصبه منذ 20 يناير 2017، فهو رجل أعمال ناجح وشخصية ظهرت في العديد من البرامج التلفزيونية، ونرصد وظائف التي من المحتمل أن يعمل بها.
ترامب
ترامب
«ممثل»

من غير المعروف لدى البعض أن دونالد ترامب، ممثل، ظهر في عدد من الأفلام السينمائية قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة.

ظهر في الجزء الثاني من فيلم Home Alone 2: Lost in New الذي صدر عام 1992، عندما تاه عن عائلته للمرة الثانية واضطر لسؤال دونالد عن الطريق بعد لقاء أثنين في مدخل فندق بلازا، ويعتبر هذا الدور من أشهر أعمال ترامب بالرغم من ظهوره القصير.

ظهر في أحد المسلسلات الشهيرة لويل سميث، يسمي «ذا فريش برنس»، ظهر أيضا في فيلم «The little Rascals» الذي تم إنتاجه عام 1994، وقال عنه مخرج الفيلم «Penelope Spheeris» إنه كان الأنسب للدور على الإطلاق.
فندق ترامب
فندق ترامب
«مدير فندق»
يمتلك دونالد ترامب، عدد كبير من الفنادق بالولايات المتحدة الأمريكية وخارجها أيضًا، لديه مجموعة ناطحات باسمه، منها برج وفندق ترامب العالمي المعروف بـ(Trump International Hotel and Tower) أو اختصارا «برج ترامب» الذي يعد ناطحة سحاب سكنية وفندقية تقع في وسط مدينة شيكاغو ويبلغ ارتفاعه 423 م، وهو ثاني أطول مبنى في شيكاغو والولايات المتحدة بعد برج برج ويليس والعاشر عالميا.

ونظرًا لخبرته في امتلاك هذه الناطحات قبل رئاسته، فمن المحتمل أن يتفرغ لإدارة الفنادق والعمل على تطورها.
ترامب
ترامب
صاحب شركة سياحة

في عام 1989، اشترى أسطولَا من طائرات بوينغ 727 لتشكيل شركة ترامب للنقل الجوي، لكن تحطم طائرة هليكوبتر قتل على أثره ثلاثة مدراء تنفيذيين لكازينو ترامب أدى إلى مشاكل كبيرة، الأمر الذي أدى إلى فشل تحقيق مبيعات للشركة لسنوات عدة.
ترامب
ترامب
مدير كازينو

في عام 1990، استعاد مكانته المالية المستقرة السابقة، وافتتح كازينو ترامب تاج محل في أتلانتيك سيتي، وحصل بعد وقت قريب على موافقة لإنشاء السكك الحديدية على الجانب الغربي.
وفي عام 1996، حصل على ملكية منظمة ملكة جمال الكون التي رعت العديد من مسابقات الجمال الأخرى.
في أحد اللقطات الفنية
في أحد اللقطات الفنية
«منتج فني»

في 2003، أصبح صاحب حصة في شركة الإذاعة الوطنية (NBC) فقد أصبح المنتج التنفيذي ومضيف برنامج الواقع على NBC " The Apprentice" الذي حقق نجاحًا كبيرًا.
بعد نجاحه، شارك في إنتاج عرض The Celebrity Apprentice بمشاركة المنتج التلفزيوني البريطاني مارك بورنيت.
ترامب
ترامب
مدير حضانة ومضيف أطفال

بطريقة مثيرة للجدل ظهر ترامب أثناء فترة رئاسته في فيديو وهو يلعب مع الأطفال بطريقة غريبة بدت وكأنه محروم من الطفولة ويعوضها مع هؤلاء الصغار.
جلس ترامب على كرة هوائية للأطفال الصغار ورفض تركها بعدما ركض الأولاد حوله، وأحدهم طالبه بالخروج إلا أنه تمسك بها ورفش بشدة.
هذا الفيديو المثير قد يجعله قادرًا على استغلال هذه الهواية المكبوتة ويعمل كمضيف للأطفال في الحفلات أو مديرًا لإحدى الحضانات.
ترامب
ترامب
راقص استعراضي

لم يكترث "ترامب" بالكاميرات والمصورين في عدد من المواقف التي ترك فيها العنان لمشاعره ليتفاعل مع الموسيقى بشكل عفوي وفكاهي، وربما هذه الهواية أيضًا تحقق له النجاح فيما بعد إذا قرر المشاركة في أحد العروض الراقصة.

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