710 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل في آخر 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة من أصل 35148 فحصًا جديدًا.وأكدت التقديرات الإسرائيلية على أن اللقاح الذي أعدته شركة "فايزر" للتصدي لفيروس كورونا، أو أي لقاح آخر ضد كورونا، سيصل سلطات الاحتلال في أواسط العام القادم 2021.وبدورها، بينت مصادر مطلعة أن "إسرائيل" تجري اتصالات متقدمة في هذا الشأن مع شركة "فايزر" للتزود بلقاح "كورونا".وكانت الشركة الأمريكية "فايزر" أعلنت أمس عن أن اللقاح الذي طورته بالتعاون مع شركة "بيونتيك" الألمانية أثبت نجاعة بنسبة 90% في المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب.أما بشأن اللقاح الإسرائيلي الذي أعده المعهد البيولوجي الإسرائيلي، والذي تجرى عليه هذه الأيام المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب، فمن المتوقع أن يظهر في الأسواق للاستخدام الواسع بعد سبعة أشهر.