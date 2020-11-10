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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تفاصيل مصرع وإصابة 10 مواطنين في حادث ببدر

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:35 ص
حادث تصادم ميكروباص
حادث تصادم ميكروباص
داليا عبد الباسط
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لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل ومركبتى "توكتوك" بجوار الموقف الرئيسى بمنطقة بدر.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا بوقوع حادث مروري في منطقة بدر، وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات، وسط تواجد الخدمات المرورية بكافة محاور العاصمة.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية على المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، والانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين.

كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

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