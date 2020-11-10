محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات بمدينة بنها

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية فى جولة مفاجئة مدينة بنها، شملت المرور على منطقة منشية النور وسعد زغلول وميدان كاميليا حيث تم تحرير 10 محاضر إشغالات، كما تمت مصادرة 5 عربات كارو متواجدة بمنطقة منشية النور، وذلك تنفيذًا للقرار الذي أصدره المحافظ بمنع مرور أى عربات كارو بمدن المحافظة.فيما قاد المحافظ حملة لإزالة الإشغالات المتواجدة بالمدينة مشددًا على استمرار العمل خلال الفترة المسائية واستمرار رفع الإشغالات ومتابعتها بشكل دوري لعدم عودتها مرة أخرى ومنع إقامة الأكشاك أو أي شيء يعوق الحركة المرورية.ومن جانبه أكد المحافظ أن ذلك يأتي أيضًا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.